Das Explorhino Science Center auf dem Campus der Hochschule Aalen öffnet am Samstag, 17. März, ab 9 Uhr die Türen. Auf zwei Etagen und an mehr als 120 Experimentierstationen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene Naturphänomene spielerisch erforschen und an Experimentierkursen teilnehmen. Geöffnet ist die neue Lern- und Erlebniswelt in der Beethovenstraße 12 dienstags und mittwochs von 9 bis 14 Uhr, donnerstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr.