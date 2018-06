Explorhino richtet „Tag der kleinen Forscher“ aus

Entdecken, staunen, verstehen. Unter diesem Motto richtet Explorhino den „Tag der kleinen Forscher“ am Dienstag, 19. Juni, im Hirschbachtal aus. An diesem bundesweiten Mitmachtag können kleine Forscher im Kita- und Grundschulalter entdecken, dass alles in ihrer Umgebung in Bewegung ist.

Egal ob Menschen, Tiere, Fahrzeuge oder die Natur selbst – alles ist in Bewegung. Aber nicht das: Manchmal bringt auch eine Idee etwas in Bewegung. Am bundesweiten „Tag der kleinen Forscher“ beschäftigen sich Kinder im Kita- und Grundschulalter mit allem, was mit Bewegung zu tun hat. Kleine Forscher gehen von 14 bis 18 Uhr Fragen wie „Wie komme ich von einem Ort zum nächsten? Wie funktioniert eine Kettenreaktion? Wie bewegen sich Tiere? Wie kann eine kleine Idee etwas bewegen?“ nach.