explorhino präsentiert ein interaktives Relief der Schwäbischen Alb

In einer neuen Führung stellt das Experimente-Museum explorhino am Donnerstag, 21. Juli, um 16 Uhr die Schwäbische Alb an einem Geo-Relief vor. Es referiert Professor Michael Bauer. In den Jahrmillionen seit ihrer Entstehung hat die Schwäbische Alb viele Verwandlungen und gewaltige Ereignisse erlebt. Wenn Berge sprechen könnten, dann hätte unser heimatliches Mittelgebirge Einiges zu berichten. Im explorhino macht das dreidimensionale und interaktive Geo-Relief die vergangenen und gegenwärtigen Besonderheiten der Schwäbischen Alb für alle erlebbar.

Die Vorstellung des Schwäbischen Alb-Reliefs richtet sich an Interessierte ab sieben Jahren. Sie dauert etwa 90 Minuten und kostet fünf Euro pro Person. Um Voranmeldung wird gebeten unter anmeldung@explorhino.de oder auf der explorhino-Website unter www.explorhino.de/veranstaltungen.