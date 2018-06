Explorhino-Neubau startet Anfang 2015

Anfang kommenden Jahres will die Dr.-Albert-Grimminger-Stiftung mit dem Bau des neuen Gebäudes für Explorhino, die Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen, beginnen. Das haben die Vertreter der Stiftung, Manfred und Simon Grimminger, am Donnerstag im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats erläutert. Nach einer geplanten Bauzeit von rund eineinhalb Jahren sollen dann dort ab Sommer oder Herbst 2016 Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahren nach Herzenslust experimentieren und sich dabei handgreiflich mit Themen aus Naturwissenschaft und Technik auseinandersetzen können.

Die beiden Stiftungsvertreter, zugleich Geschäftsführer des Abtsgmünder Unternehmens Kessler und Co., stellten dem Ausschuss auch die aktuellen Pläne für den im Winkel von Beethoven- und Silcherstraße, gegenüber der Hochschulmensa, geplanten Neubau vor. 2012 hatte die Stiftung den Baugrund von der Stadt gekauft, die ihrerseits den Erlös von 1,2 Millionen Euro wiederum als städtischen Beitrag in die Stiftung eingebracht hatte. Das Gebäude selbst mit seiner kassettenartigen Außenfassade solle vor allem auf der östlichen Eingangsseite einladend wirken, unterstützt auch durch eine ansprechende Lichtvisualisierung, so Simon Grimminger. Auf der Westseite ist eine Terrasse geplant, auf der wirksam und sichtbar technische Exponate aufgestellt werden können.

„Wir sind keine normalen Investoren, wir sitzen hier für eine Idee“, machte Manfred Grimminger deutlich. Nämlich für die Idee der nach seinem Vater benannten Stiftung, dass es „für den Erhalt des Wohlstands unseres Landes“ elementar wichtig sei, junge und motivierte Menschen für Naturwissenschaft und Technik zu gewinnen.

Brückenkopf für die Region

Vor diesem Hintergrund war die Stiftung 2005 ins Leben gerufen worden, 2009 wurde in den Räumen der Hochschule Explorhino gegründet, 2010 schließlich kam der Gedanke auf, der Werkstatt junger Forscher auch eine neue „räumliche Heimat“ zu bieten. Mit dem Neubau, so war Grimminger überzeugt, könne Explorhino dann vollends zur Plattform und zum Brückenkopf für die ganze Region werden, um junge Menschen für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern.

Finanziell getragen wird der Explorhino-Neubau neben der Grimminger-Stiftung auch von der Karl-und-Auguste-Keßler-Stiftung. Realisiert werden soll er nach den Plänen des Architekturbüros AV1 aus Kaiserslautern. Für dessen Entwurf hatte man sich nach einem 2013 ausgeschriebenen Architekturwettbewerb entschieden. Ende April diesen Jahres ist der Bauantrag bei der Stadt eingereicht worden.

Erfolg scheint garantiert

Dass Explorhino mit seinem Neubau am Ende wirklich zu einer „Erfolgsgeschichte für die ganze Region“ (Ursula Barh, CDU) wird, davon zeigten sich mehrere Ausschussmitglieder einmal mehr überzeugt. Diese „großartige Idee“ (Ilse Schmelzle, FDP/FW) sollte man allerdings auch gezielt dafür nutzen, um auch Mädchen für technische Bereiche und Berufe zu interessieren, sagte Ulrich Klauck (SPD). Monika Schlipf (Grüne) meinte, das Vorhaben sei auch dazu angetan, den Wert technischer Berufe und Ausbildungen an sich wieder deutlicher zu machen.