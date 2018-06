Explorhino kann eine Brücke sein

Warum nehmen nicht mehr Kinder mit Migrationshintergrund an den Angeboten des Explorhino-Schülerlabors teil? Das untersuchen derzeit die Bundesfreiwilligendienstleistende Lola Bulut und Simon Bogdan. Für die Studie brachten die beiden Bufdis zwei Kurse des Schülerlabors in die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen und eine Gemeinschaftsunterkunft in Unterkochen.

Die Sprache ist das Hauptproblem. Darüber sind sich Bulut und Bogdan einig. „Wenn die Eltern die Sprache nicht verstehen, werden sie ihre Kinder nicht zum Programm schicken“, erklärt Bulut, die selbst einen Migrationshintergrund hat. Die Studie mit dem Namen „MINTegration“ wurde vom Explorhino-Schülerlabor initiiert, um Gründe zu finden, warum nicht mehr Kinder mit Migrationshintergrund die Angebote wahrnehmen. Die Bufdis fanden bereits einen Lösungsansatz, der helfen könnte: Um mehr Kinder mit Migrationshintergrund in die Explorhino-Kurse zu locken, müsse man in Vereinen Aufklärungsarbeit leisten: „Kinder mit Migrationshintergrund sind in Sportvereinen, weil Sport und seine Regeln bekannt sind.“ Wenn Explorhino dort vorgestellt werde, könne man viel erreichen. Außerdem sei der Schritt richtig, mit den Explorhino-Kursen in die Unterkünfte zu gehen.

Um Daten für die Studie zu sammeln, besuchen Lola Bulut und Simon Bodgan zweimal im Monat die LEA und eine Gemeinschaftsunterkunft.„Wir haben festgestellt, dass die Kinder sehr wenig Selbstvertrauen haben“, erzählt Bogdan. „Aber das Experimentieren und Tüfteln hilft ihnen, dieses aufzubauen. Das ist schön zu sehen.“ Die beiden sind sich einig, wenn Lola sagt: „Wir glauben, dass Explorhino ein Teil der Integration sein kann. Explorhino kann eine Brücke bilden.“

Die Studie wird im August abgeschlossen und liefert Ergebnisse, die es einfacher machen sollen, die Programme des Schülerlabors auch auf Kinder mit Migrationshintergrund auszurichten. Die „MINTegration“ soll weiterlaufen. Das Programm ist bei der Deutschen Physikalische Gesellschaft als erstes im Ostalbkreis bei der Initiative „Physik für Flüchtlinge“ registriert. „Unser Angebot wird erweitert werden“, erklärt Bodgan und ergänzt: „Bald soll es auch im Haus der Jugend und im Rötenberg Kurse geben. Für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund.“