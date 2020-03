Explorhino-Experimente für Kinder während der Schulschließungen: Teekochen

Die Schulen sind zu, die Kinder sollen jetzt zuhause lernen. Deshalb stellen wir in Zusammenarbeit mit dem Explorhino in den kommenden Wochen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen im Lokalteil Ihrer Zeitung vor.

+++ Hier gibt es alle News zum Coronavirus im Ostalbkreis +++

Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich aber auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Hast Du Dich schon gefragt, warum man beim Teekochen den Teebeutel erst mit heißem Wasser übergießt, um den Tee dann stehen zu lassen, bis er endlich so abgekühlt ist, dass man ihn trinken kann. Warum nimmt man nicht gleich kaltes Wasser, um Tee zu machen?

Du brauchst folgende Materialien:

Drei Teebeutel für Früchtetee und drei möglichst gleiche hitzefeste Trinkgläser. Du kannst auch Marmeladengläser nehmen, Hauptsache, Du kannst durch das Glas schauen. Außerdem heißes, lauwarmes und kaltes Wasser.

Anleitung:

Stelle die drei Gläser in einer Reihe nebeneinander. Fülle in das linke Glas kaltes Wasser, in das mittlere lauwarmes und in das rechte das heiße Wasser. Hänge sofort und möglichst gleichzeitig in die drei Gläser je einen Beutel Früchtetee.

Das passiert:

Das Wasser färbt sich unterschiedlich schnell rot.

Und warum?:

Allgemein beobachtet man, dass heißes Wasser viel schneller Sachen in sich aufnehmen kann als kaltes. Das liegt daran, dass Wasser aus vielen sehr kleinen Teilchen besteht und der Farbstoff vom Tee auch. Diese Teilchen bewegen sich ständig. Wenn sie kalt sind, bewegen sie sich langsamer als wenn sie warm sind. Darum mischen sich die warmen Teilchen schneller.

Weiterführende Experimente:

Wenn Du den Teebeutel nur mit kaltem Wasser übergießt, musst Du also viel länger warten bis Dein Tee fertig ist. Zusätzlich sind im Tee Aromastoffe, die von kaltem Wasser fast gar nicht aufgenommen werden, sodass der Tee auch noch anders schmeckt. Probiere auch das aus und lass Dir Deine Teeproben gut schmecken.

Probiere es auch mit Zucker. Wirf einen Würfel Zucker einmal in kaltes Wasser und einmal in heißes Wasser. Wo verschwindet der Zucker schneller? Man sagt dazu: „Der Zucker löst sich im Wasser.“