Explorhino-Experimente für Kinder während der Schulschließungen: Regenbogen

In Zusammenarbeit mit dem Explorhino stellen wir seit den Schulschließungen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen im Lokalteil Ihrer Zeitung vor. Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich aber auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint, kannst Du draußen einen Regenbogen sehen. Der Legende nach ist am Ende jeden Regenbogens ein Goldtopf versteckt. Gut, dass wir heute zusammen einen Regenbogen „herstellen“. Dann kannst Du ja mal schauen, ob Du den Schatz findest.

Du brauchst folgende Materialien:

Einen CD-Rohling. Dieser kann bespielt sein, ist nach dem Experiment allerdings unbrauchbar. Ein Teelicht, ein Feuerzeug oder Streichhölzer, Klebeband und eine Schere.

Anleitung:

Ritze mit der Schere die Beschichtung auf dem CD-Rohling an. Klebe nun einen Klebestreifen auf die CD und ziehe damit die Beschichtung ab.

Das machst Du so lange, bis die ganze Beschichtung von der CD verschwunden ist. Lass Dir für die nächsten Schritte von Deinen Eltern helfen. Vorsicht geht immer vor.

Zünde mit dem Feuerzeug oder den Streichhölzern das Teelicht an. Halte die CD senkrecht über die Kerze. Pass dabei gut auf, dass Du die CD nicht zu nahe an die Flamme hältst, sonst schmilzt und stinkt sie.

Das passiert:

Wenn du die CD im richtigen Abstand zur Kerze über die Flamme hältst, kannst du einen wunderschönen Lichtkreis aus Regenbogenfarben entdecken.

Und warum?:

Licht ist nicht einfach weiß, sondern eine Mischung aus vielen Farben. An den Rillen der CD wird das gemischte Licht in diese einzelnen Farben aufgefächert. Auch das Licht der Kerze wird in seine Bestandteile zerlegt und du kannst die sogenannten Spektralfarben, die einzelnen Farben des Kerzenlichts sehen.

Übrigens: Etwas ganz Ähnliches passiert, wenn Sonnenlicht von Regentropfen aufgefächert wird. Dann sehen wir einen Regenbogen.