Explorhino-Experimente für Kinder während der Schulschließungen: Magie

Die Schulen sind zu, die Kinder sollen jetzt zuhause lernen. Deshalb stellen wir in Zusammenarbeit mit dem Explorhino in den kommenden Wochen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen im Lokalteil Ihrer Zeitung vor.

Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich aber auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Wie praktisch wäre es, wenn wir Dinge einfach an die Wand kleben könnten - ohne Klebstoff? Heute zeigen wir Dir eine Kraft, die das möglich macht. Die vermeintliche Magie dahinter hat einen Grund, der Dir auch die Haare zu Berge stehen lassen kann.

Du brauchst folgende Materialien:

Wollsocken und eine Vespertüte oder sehr leichte Kunststofftüte.

Anleitung:

Halte die Vespertüte an die Wand und lass sie los. Die Tüte fällt auf den Boden, oder?

Reibe die Tüte jetzt eine Weile an einer Wollsocke und halte sie wieder an die Wand. Halte die Tüte auch an andere Stellen. Zum Beispiel an Dein Hosenbein. Probiere einfach alles aus und reibe immer mal wieder neu mit der Socke an der Tüte.

Das passiert:

Die Vespertüte bleibt an der Wand und anderen Dingen haften, wie von Zauberhand gehalten.

Und warum?:

Die Vespertüte lädt sich durch die Reibung an der Wollsocke statisch auf. Dadurch bleibt sie an verschiedenen Gegenständen haften. Nicht aufgeladene Gegenstände sind „neutral“, also nicht geladen.

Durch die verschiedenen Ladungen ziehen sich zum Beispiel Wand und Vespertüte an. Probiere das Ganze doch auch mal mit anderen Dingen, wie beispielsweise einem Luftballon. Dazu musst Du den Ballon ganz fest an Deinen Haaren reiben. Deine Frisur kannst Du danach allerdings vergessen, denn Dir werden die Haare zu Berge stehen.