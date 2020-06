Explorhino-Experimente für Kinder: Vulkanausbruch

In Zusammenarbeit mit dem Explorhino stellt Schwäbische.de seit den Schulschließungen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen vor. Da die Schulen nach den Pfingstferien für alle Schüler in einem rollierenden System wieder geöffnet sein werden, beenden wir mit dem heutigen Experiment unsere Serie mit einem furiosen Finale.

Vulkanausbrüche zählen zu den schlimmsten Naturgewalten auf unserer Erde. Sie sind durch uns Menschen nicht zu kontrollieren und fordern häufig viele Opfer. Vulkane entstehen, wenn das heiße Erdinnere, auch Magma genannt, an die Erdoberfläche dringt. Im Inneren heißt es noch Magma, aber wenn der Vulkan die Masse ausspuckt, wird sie Lava genannt. Heute bauen wir unseren eigenen Vulkan. Zugegeben: weitaus ungefährlicher als in der Natur.

Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Du brauchst folgende Materialien:

Ein standfestes Glas, zwei Päckchen Backpulver, rote Lebensmittelfarbe, ein halbes Glas Essig und ein halbes Glas Wasser. Zudem benötigst Du Spülmittel, Alufolie, ein Backblech, einen Teller, eine Schere und Klebeband.

Damit können wir unseren eigenen Vulkan basteln. (Foto: explorhino)

Anleitung:

Stelle das leere Glas auf den Teller und spanne Alufolie darüber, sodass Du das Glas und den Teller nicht mehr sehen kannst. Die Alufolie drückst Du an der Unterseite des Tellers fest. Nun stichst Du mit der Schere ein kleines Loch in die Alufolie in der Mitte des Glases und schneidest daraus ein Kreuz. Die daraus entstandenen vier Ecken knickst Du in die Innenseite des Glases und klebst sie mit Klebeband fest.

Deinen Vulkan solltest Du unbedingt auf ein Backblech oder auf eine wasserdichte Unterlage stellen, damit Dein Tisch nicht schmutzig wird. Färbe den Essig rot ein. Schütte das Backpulver ins Glas und gib schnell das Wasser und den Essig dazu. Tröpfle zum Schluss etwas Spülmittel rein. Jetzt kannst du das Spektakel beobachten.

Und Warum?

Das Backpulver reagiert mit dem Wasser und es wird Kohlenstoffdioxid (CO2) freigesetzt. Die Reaktion erkennst du am Sprudeln. Durch den Essig ist die Reaktion schneller und stärker. Das Spülmittel wird durch das CO2 aufgeschäumt und bringt Deinen Vulkan damit noch mehr zum Schäumen.