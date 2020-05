Explorhino-Experimente für Kinder: Sonnige Zeit

In Zusammenarbeit mit dem Explorhino stellt Schwäbische.de seit den Schulschließungen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen vor. Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Im frühen 15. Jahrhundert wurden die ersten tragbaren Uhren entwickelt. Damals waren es noch Taschenuhren, erst knapp vier Jahrhunderte später kam die Armbanduhr auf. Doch wie wussten die Menschen davor, wie spät es war? Sie richteten sich nach der Sonne. Mit ihrer Hilfe kannst auch Du Deine eigene Uhr entwerfen.

Du brauchst folgende Materialien:

Einen Blumentopf, Sand oder Kies, einen Stock und einen wasserfesten Stift.

Anleitung:

Fülle den Sand oder Kies in den Blumentopf und stecke den Stock mitten hinein. Stelle den Topf an einen Platz, wo tagsüber möglichst lange die Sonne hinkommt, und wo er lange ungestört stehen darf. Beobachte den Schatten des Stockes über einige Tage: Zu jeder vollen Stunde markierst Du mit dem Stift die Stelle auf dem Rand des Topfes und schreibst die Uhrzeit dazu.

Das passiert:

Der Schatten wandert im Laufe eines Tages im Uhrzeigersinn über den Topfrand. Kommt der Schatten am nächsten Tag um 11 Uhr tatsächlich wieder bei Deinem 11-Uhr-Strich an? Manchmal scheint zur vollen Stunde gerade nicht die Sonne: Nach wie vielen Tagen ist Dein Ziffernblatt komplett?

Wie exakt kannst Du die Zeit an Deiner Sonnenuhr ablesen – auf eine Viertelstunde oder sogar zehn Minuten genau?

Achtung: Wenn der Topf oder auch der Stock verrückt oder gekippt werden, ist die Uhr verstellt und geht nicht mehr richtig!