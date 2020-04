Explorhino-Experimente für Kinder: Propellerflieger

In Zusammenarbeit mit dem Explorhino stellen wir seit den Schulschließungen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen im Lokalteil Ihrer Zeitung vor. Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Draußen sprießen Blüten von Blumen und Bäumen in verschiedenen Farben. Klar, denn es ist Frühling. In den kommenden Wochen wirst Du auf den Wiesen wieder sehr viel gelben Löwenzahn entdecken. Doch wie verbreitet der sich eigentlich so schnell - und vor allem so weit? Viele Pflanzen haben Samen, die besonders gut fliegen können, dank ihres Propellers.

Du brauchst folgende Materialien:

Ein halbes DinA4 Blatt und eine Schere.

Anleitung:

Schneide an der kurzen Seite des Papiers mehrere Streifen ab, die ungefähr vier Zentimeter breit sind. Einen davon schneidest Du von der kurzen Seite aus mittig sechs Zentimer weit ein. An den beiden Längsseiten machst Du ebenfalls in der Mitte einen Schnitt: ein Zentimeter.

Knicke die beiden Propeller V-förmig nach außen und falte die Seiten des Stiels nach innen. Das untere Ende des Stiels knickst du noch einmal um. Fertig ist dein Propellerflieger: Wirf ihn hoch in die Luft.

Das passiert:

Der Propellerflieger schwebt kreiselnd zu Boden. Kennst Du Samen, die ähnlich fallen? Lasse einen der anderen Papierstreifen waagerecht von oben fallen: er dreht sich ebenfalls. Einen anderen Papierstreifen klebst Du zum Ring. Wie verhält sich der Ring, wenn Du ihn los lässt?

Probiere weitere Möglichkeiten aus. Findest du noch weitere interessante Flieger?