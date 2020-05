Explorhino-Experimente für Kinder: Knick in der Optik

In Zusammenarbeit mit dem Explorhino stellt Schwäbische.de seit den Schulschließungen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen vor. Auch wenn die Schulen nun schrittweise geöffnet werden, halten wir daran fest.

Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Um unsere Umwelt wahrzunehmen, haben wir fünf Sinne. Mit dem heutigen Experiment testen wir unseren Sehsinn. Über unsere Augen nehmen wir einen Großteil der Welt wahr. Doch können wir ihnen immer trauen?

Du brauchst folgende Materialien:

Zwei runde Gläser und Strohhalme. Speiseöl und Wasser sind ganz wichtig.

Anleitung:

In zwei runde Gläser, eins ist leer, das zweite zur Hälfte mit Wasser gefüllt, stellst Du je einen Strohhalm. Wann und wo ist ein Knick des Strohhalms zu sehen? Verändert sich etwas, wenn Du den Strohhalm bewegst oder aus dem Wasser ziehst?

Fülle das erste, bisher leere Glas, halb voll mit Öl. Tauche wieder den Strohhalm ein und prüfe, ob er wieder in beiden Gläsern geknickt zu sehen ist. Unterscheiden sich die Knicke womöglich?

Das Ölglas wird mit etwas Wasser aufgefüllt. Nach einer Weile sind die Flüssigkeiten geschichtet und du kannst den Strohhalm wieder in das Glas stellen. Wie sieht der Strohhalm aus?

Was ist passiert?

Die scheinbaren Knicke sind unterschiedlich stark. Im Glas mit Luft, Öl und Wasser siehst Du sogar zwei Knicke im Strohhalm. Das liegt daran, dass sich Licht in jedem sogenannten Medium unterschiedlich schnell ausbreitet. Du hast in deinem Glas drei Medien: Luft, Öl und Wasser.

Treten die Lichtstrahlen nun von einem Medium ins andere ein, werden sie an diesem Übergang aufgrund der unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten gebrochen. Das passiert von Luft zu Wasser und von Öl zu Luft. Auch Deine Fensterscheiben zuhause brechen das Licht.

Das, was wir alltäglich sehen, sind Lichtstrahlen, die unser Auge aufnimmt. Also nimmst Du auch deren Brechung war. So bekommst Du den Knick in die Optik.