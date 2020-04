Explorhino-Experimente für Kinder: Fruchteis „Römer Art“

In Zusammenarbeit mit dem Explorhino stellt Schwäbische.de seit den Schulschließungen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen vor. Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

+++ Hier gibt es alle News zum Coronavirus im Ostalbkreis +++

So ein kühles Eis in der warmen Sonne ist eine feine Sache. Schnell in die Gefriertruhe gegriffen und das Lieblingseis herausgeholt – so einfach ist das heutzutage. Früher, als es noch keinen Strom oder Gefriertruhen gab, mussten sich die Menschen anders behelfen. Heute zeigen wir Dir einen Trick, mit dem bereits die Römer in der Antike Fruchteis hergestellt haben.

Du brauchst folgende Materialien:

Einen großen und einen kleinen verschließbaren Gefrierbeutel. Eiswürfel, am besten Crushed Ice denn je kleiner die Stückchen, desto besser funktioniert das Experiment. Kochsalz und einen Fruchtsaft Deiner Wahl, den Du vorher im Kühlschrank ein bisschen kühlen solltest.

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

Anleitung:

Fülle den Saft, der Dir am besten schmeckt, in den kleinen Gefrierbeutel, verschließe ihn und lege ihn in den großen hinein. Fülle anschließend den großen Beutel abwechselnd mit Crushed Ice und einer ordentlichen Portion Salz, bis der kleine Beutel vollkommen mit Eis und Salz bedeckt ist. Verschließe nun auch den großen Beutel und warte fünf bis zehn Minuten lang. Dann kannst du den kleinen Beutel mit dem Saft herausholen.

Das ist passiert:

Der Saft im Beutel ist zu Eis geworden. Lecker! – und das ganz ohne Gefriertruhe! Aber wie kann das sein? Eiswürfel haben eine Temperatur von Null Grad Celsius. Diese Temperatur reicht jedoch nicht aus, um Fruchtsäfte oder Milch zu gefrieren.

Und warum klappt es dennoch?:

Hier kommt das Salz ins Spiel: Die Eiswürfel sind von einer dünnen Wasserschicht umgeben, in der sich das Salz ähnlich wie im Nudelwasser auflöst. Für das Auflösen braucht das Salz jedoch Energie, die es seiner Umgebung in Form von Wärme entzieht.

Kurzum: Beim Auflösen kühlt das Salz seine Umgebung derart ab, dass man mit einem geeigneten Thermometer bis zu Minus 20 Grad messen könnte. Kein Wunder also, dass Dein Saft im Gefrierbeutel zu Eis wird.