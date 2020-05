Explorhino-Experimente für Kinder: Aufgeladen

In Zusammenarbeit mit dem Explorhino stellen wir seit den Schulschließungen jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen im Lokalteil Ihrer Zeitung vor. Auch wenn die Schulen nun schrittweise geöffnet werden, halten wir daran fest.

Weißt Du noch, wie wir mit der Wollsocke eine Plastiktüte statisch aufgeladen haben? Heute arbeiten wir wieder mit dieser Kraft. Folgeversuche bedeuten auch immer, dass die Erklärungen noch genauer werden. So kannst Du im Physikunterricht punkten.

Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zu Hause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Du brauchst folgende Materialien:

Ein Kleidungsstück aus Wolle, zum Beispiel Socken, Handschuhe oder eine Mütze. Einen Kamm aus Kunststoff, eine große Plastikflasche, einen Reißnagel und eine Schüssel

Anleitung:

Nimm eine große Plastikflasche und mache im unteren Drittel ein kleines Loch mit Hilfe des Reißnagels. Fülle die Flasche mit Wasser und verschließe sie. Nun stellst Du die Flasche in eine flache Schüssel und öffnest die Flasche. Ein feiner Wasserstrahl strömt aus der Flasche. Halte nun den Kamm in die Nähe des Strahls, ohne das Wasser dabei zu berühren. Was passiert?

Reibe nun den Kamm kräftig an dem Wollkleidungsstück. Halte den Kamm wieder weit oben in die Nähe des Wasserstrahls. Was passiert, wenn Du dem Wasserstrahl immer näher kommst? Was passiert, wenn Du den Kamm langsam entlang des Wasserstrahls nach oben und nach unten bewegst? Was passiert, wenn Du mit dem Kamm den Wasserstrahl berührst?

Das passiert:

Im normalen Zustand sind Gegenstände nicht statisch aufgeladen. Bringst Du sie so in die Nähe des Wasserstrahls, passiert nichts. Durch das kräftige Reiben am Kleidungsstück aus Wolle wird der Kamm in unserem Experiment statisch aufgeladen. Dafür musst Du wissen, dass es in jedem Gegenstand negativ geladene Teilchen, sogenannte Elektronen, gibt und positiv geladene Teilchen, die Protonen. Ist die Menge der Elektronen und Protonen in einem Gegenstand gleich, bezeichnet man diesen als neutral.

Durch das Reiben des Kammes an der Wolle wandern Elektronen von der Wolle in den Kunststoff. Im Kamm sind nun zu viele Elektronen und im Kleidungsstück zu wenig. Das heißt der Kamm ist danach statisch negativ und Deine Socke oder Mütze positiv geladen. Auch im Wasser gibt es Elektronen und Protonen.

Hältst Du den negativ geladenen Kamm nun in die Nähe des Wasserstrahls, werden die positiven Teilchen des Wassers, also die Protonen, von ihm angezogen. Dadurch bewegt sich der Wasserstrahl in Richtung Kamm und Du kannst ihn so ablenken. Berührst Du mit geladenen Gegenstand den Wasserstrahl, so wird er entladen und verliert damit seine Fähigkeit, den die positiven Teilchen anzuziehen.