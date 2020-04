Explorhino-Experimente für Kinder auch während der Osterferien: Taschenlampe

Offiziell sind jetzt Schulferien. Seit die Schulen geschlossen wurden, stellt Schwäbische.de in Zusammenarbeit mit dem Explorhino jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen vor. Das wollen wir auch in den Osterferien fortsetzen. Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich aber auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Heute basteln wir uns eine Taschenlampe. Aber nicht mit Kabeln, Batterien und echtem Strom - wir wollen ja nicht, dass Du Dich verletzt. Wir basteln die Taschenlampe aus Pappe und Klarsichtfolie. Das ist sicherer.

Du brauchst folgende Materialien:

Eine Klarsichthülle, zwei Bögen schwarze Pappe oder schwarzes Papier in DinA4, zwei Bögen weißes Papier in DinA4, Folienstifte, eine Schere und Klebstoff.

Anleitung:

Lege einen Bogen des weißen Papiers in Deine Klarsichtfolie. Jetzt male nach Lust und Laune mit den Folienstiften auf der Folie. Du kannst auch Motive durchpausen. Aus der schwarzen Pappe und dem anderen weißen Papier bastelst Du Dir eine „Papptaschenlampe“.

Lege jetzt das zweite schwarze Papier in Deine Klarsichthülle.

Das passiert:

Dein Bild ist jetzt nur noch schlecht zu erkennen, oder? Wie kannst Du es wieder gut sichtbar machen? Probiere es mal indem Du Deine Papptaschenlampe zwischen die schwarze Pappe und die Folie schiebst. Im weißen Lichtkegel wird Dein Bild wieder sichtbar.

Und warum?:

Der Lichtkegel der Papptaschenlampe reflektiert das Licht, er strahlt es also zurück. Der schwarze Pappkarton absorbiert das Licht, verschluckt es also. Um Farben sehen zu können, brauchen unsere Augen genügend Licht, das vom Bild zum Auge kommt. Auf weißem Hintergrund kannst du somit das Bild gut erkennen, auf schwarzem Hintergrund nur sehr schlecht.