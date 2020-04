Explorhino-Experimente für Kinder auch während der Osterferien: Gläsernes Konzert

Offiziell sind jetzt Schulferien. Seit die Schulen geschlossen wurden, stellen wir in Zusammenarbeit mit dem Explorhino jeweils am Dienstag und Freitag spannende, naturwissenschaftliche Experimente zum Nachmachen im Lokalteil Ihrer Zeitung vor. Das wollen wir auch in den Osterferien fortsetzen.

Die benötigten Materialien für die Versuche haben die meisten Familien zuhause und deshalb kann jeder mitmachen. So können die Kinder die unterschiedlichsten Phänomene spielend erlernen. Gerne können natürlich aber auch die Eltern ihrer Neugier nachgehen.

Bist Du musikalisch begabt? Heute geben wir nämlich gemeinsam ein Konzert - aber nicht mit Musikinstrumenten, sondern mit den Weingläsern Deiner Eltern.

Du brauchst folgende Materialien:

Mehrere Weingläser, einen Kaffeelöffel oder eine Gabel und ungefähr einen Liter Wasser.

Anleitung:

Stelle die Gläser in eine Reihe. Nun schlage sanft mit einem Kaffeelöffel oder einer Gabel an das erste Glas. Was hörst Du? Fülle dann etwas Wasser in das erste Glas und schlage wieder sanft mit dem Löffel daran. Was hörst Du nun?

Das passiert:

Beim sanften Schlagen gegen das Glas erklingt ein Ton. Die Tonhöhe lässt sich durch Zugabe von mehr oder weniger Wasser verändern. Wenn du die Tonhöhen in den Gläsern zu einer Tonleiter stimmst, dann hast du dir ein Instrument gebaut.

Und warum?:

Das Glas vibriert wenn Du dagegen klopfst. Dadurch vibriert auch die Luft und gelangt als Ton in Dein Ohr. Je weniger Wasser sich im Glas befindet, desto schneller schwingt es und desto höher ist der Ton.

Weiterführende Experimente:

Probiere doch mal was passiert, wenn Du mit dem nassen Finger über den Rand Deines Weinglases streichst.

Es entsteht ein singender Ton. Tipp: Die Töne erklingen viel lauter, wenn man sie auf einen sogenannten Resonanzkörper stellt, zum Beispiel eine Kiste.