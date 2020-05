Explorhino ab 14. Mai wieder geöffnet

Seit vergangener Woche dürfen die Museen in Baden-Württemberg wieder öffnen. Da im Explorhino Science Center nun alle Vorkehrungen getroffen sind, dürfen ab Donnerstag, 14. Mai, auch hier wieder Besucher ein und aus gehen. „Wir möchten den Menschen die Möglichkeit bieten, auch in diesen Zeiten ihren Forschergeist auszuleben und viele spannende Entdeckungen zu machen“, so Christoph Beutelspacher, Leiter des Mitmachmuseums.

Um ein unbeschwertes Experimentieren gewährleisten zu können, wurde die Ausstellung leicht verändert und angepasst. So wird die Mitmachausstellung vorerst auf maximal 50 Besucher begrenzt. Experimentierstationen, bei denen ein zu enger Kontakt mit dem Gesicht entsteht, wurden aus der Ausstellung genommen. Die verbliebenen sind trotz der vorläufigen Einschränkungen wie gewohnt interaktiv erleb- und erforschbar. Für die Besucher stehen Desinfektionsspender am Eingang und in der Ausstellung bereit. Gesichtsmasken sind erwünscht. Neben der Ausstellung ist auch der Museumsshop geöffnet. Das Café bleibt vorerst noch geschlossen.

Die Öffnungszeiten haben sich etwas verändert: Am Donnerstag und Freitag ist die Ausstellung nachmittags von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende, an Feier- und Brückentagen sowie in den Ferien von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Änderungen werden jeweils rechtzeitig auf der Website mitgeteilt. „Das ganze eEplorhino-Team freut sich darauf, endlich wieder Besucher in der Mitmachausstellung zu begrüßen, die das Haus mit Leben füllen“, so Beutelspacher.