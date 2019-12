Experten geben Ratschläge gegen Altersarmut

Immer mehr Menschen geraten auch im Ostalbkreis in Altersarmut. Viele haben es versäumt, beizeit Vorsorge zu treffen. Experten im Fürsorgebereich des Landratsamtes und der Kirchen haben sich am Mittwoch auf einer Podiumsdiskussion im Kino am Kocher mit dem Thema beschäftigt und gaben konkrete Ratschläge.

Eingeladen haben die Katholische Erwachsenenbildung (keb) und das Evangelische Bildungswerk. Drei Experten standen als Diskussionspartner zur Verfügung: Kai Kirchvogel, Fachbereichsleiter für Soziales vom Landratsamt Ostalb. Iris Wolf, Schuldenberaterin der Diakonie, und Wolfgang Lohner, Leiter der Obdachlosen- und Wohnsitzlosenhilfe. Es moderierten Henrik Althöhn (evangelisch) und Karin Specht (katholisch).

Zwei Kurzfilme machten auf die aktuellen Probleme aufmerksam. Krasse Beispiele zeigten die immense Not im Subkontinent Indien auf. Im zweiten Streifen sah man aber auch erschütternde Fälle aus Deutschland: Obdachlose übernachten in Schalterhallen und in bittere Armut Geratene kommen mit ihrer knappen Rente trotz Grundsicherung und Hartz IV nicht zurecht.

„4500 Menschen im Ostalbkreis beziehen Grundsicherung und es werden immer mehr“, berichtete Kai Kirchvogel. Weitaus mehr, nämlich über 10 000 leben von Hartz IV. Wenn die Beschäftigungslage nicht mehr so positiv sei, würde diese Zahl auch steigen. Im Durchschnitt blieben den Betroffenen kaum 850 Euro monatlich. Damit sei für Viele die Armutsgrenze erreicht.

„Scham und Angst halten manchen davon ab, zu uns zu kommen und sich beraten zu lassen“, faßte Iris Wolf die Gründe zusammen, warum besonders junge Leute nicht rechtzeitig zur Beratung kämen. Da könnte man noch steuern und viel Elend abwenden. „Junge Erwachsene sind mehr betroffen als Senioren“, kommentierte Wolfgang Lohner die Situation.

Kritik an Grundrente

Um Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnsitzlose zu erweitern, wird jetzt neu gebaut. „Wir halten ein Komplettangebot mit Essen, Kleidung und Begleitung bereit, um für viele eine Brücke ins normale Leben zu bauen“, versicherte Lohner. Bedrückend sei für ihn, wenn Obdachlose ohne Hinterbliebene sterben. Es bleibe dann nur die anonyme Urnenbestattung, und das nicht nur für Wohnsitzlose. „Wir sind mit der Stadt dran, würdigere Umstände zu schaffen“.

Schon bei der Verrentung sollte überlegt werden, was man sich noch leisten kann, um dann entsprechend vorzusorgen, gab die Schuldenberaterin zu bedenken. „Es ist fatal, wenn Leute später dann nichts mehr zurücklegen können“, schilderte Kirchvogel aus seiner Erfahrung. So komme es, dass sich besonders in der Pflegesituation vielfältige Not zeige, ergänzte Natalie Pfeffer von der Caritas.

Die von der SPD vorgeschlagene Grundrente kritisierte Iris Wolf als „pure Wählergeschenke“, als ungerecht und fahrlässig, weil nicht nachgeprüft werde. Ein gutes Beispiel für ein faires Rentensystem gebe Österreich. Sie wünschte sich in der Schlussrunde der Diskussion „Mutigere Politiker, die eine Respektrente schaffen“, nicht umsonst das „Wort des Jahres“.

Lohner empfahl, in der Öffentlichkeitsarbeit nicht nur Klischeebilder, sondern Realität zu vermitteln. Kirchvogel kann sich mehr Entscheidungsfreiheit und gesellschaftliche Verantwortung vorstellen. Auf Maßnahmen gegen die drohende Vereinsamung als Folge von Altersarmut wollen die Fachleute von der Erwachsenenbildung auf ihrer nächsten großen Veranstaltung im Frühjahr 2020 eingehen.