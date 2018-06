Experimente und Solartierchen basteln

Explorhino, die Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen, ist am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag, 2. Februar, von 14 bis 16 Uhr mit Experimentiertischen bei den 13. Infotagen Energie im Rathaus Aalen vertreten. Im ersten Stock auf der Empore wartet auf die jungen Forscherinnen und Forscher ein Tisch zum Experimentieren mit Strom und alternativen Energiequellen (Solar, Wind, Wasser), ein Tisch mit interessanten Exponaten zum Ausprobieren (zum Beispiel der Gedächtnisdraht-Motor, der Dampfkreisel, das Kerzenauto und die Dampfmaschine von Astromedia) und ein Basteltisch. Hier ist etwas Besonderes geboten: Die Kinder können dort Solartierchen basteln, die sie mit nach Hause nehmen können (Unkostenbeitrag drei Euro). Das Basteln ist mithilfe der Eltern auch schon etwas für Kindergartenkinder. Kinder und ihre Eltern können ohne Anmeldung vorbeikommen und nach Herzenslust experimentieren und basteln. Der Eintritt ist frei.