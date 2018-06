Expedition ins Neuland

Unter dem Motto „Expedition Neuland – wir.ihr.hier.“ steht vom Freitag, 15. Juni, bis Sonntag, 17. Juni die Landeskonferenz der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg in Aalen an. Zu diesem von den Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg organisierten Treffen werden zirka 400 Fach-und Führungskräfte, Unternehmer, Innovatoren und Impulsgeber erwartet.

„Das Projekt ist schon seit zweieinhalb Jahren in der Pipeline“ sagte der Präsident der Wirtschafsjunioren Ostwürttemberg, Dominic Lutz, bei einer Pressekonferenz im IHK-Bildungszentrum in Aalen. Man freue sich sehr, diese bedeutende Konferenz nach 1979, 1994 und 2006 zum vierten Mal in Ostwürttemberg veranstalten zu können.

Konferenzdirektor Klaus Raab erläuterte das inhaltliche Konzept der drei Tage. Das Motto „Expedition Neuland – wir. hier.ihr“ stehe dafür den Gästen die Region zu zeigen, Innovationen vorzustellen und vor allem das Netzwerk untereinander weiter auszubauen. „Unerforschte Wege und die Offenheit im Denken spiegeln die Region der Talente und Patente wider. Dieses Abenteuer möchten wir mit den Besuchern der Landeskonferenz teilen“, betonte Raab.

Er hob hervor, dass so eine Veranstaltung, deren Kosten immerhin im Bereich eines Einfamilienhauses liegen, nur mit großem ehrenamtlichem Engagement und mit Hilfe von Sponsoren zu stemmen sei. 70 Firmen unterstützten finanziell die Landeskonferenz.

Das Programm sieht Veranstaltungen in der gesamten Region Ostwürttemberg vor, den Schwerpunkt bildet jedoch Aalen.

Neben Vorträgen, Workshops und betrieblichen Entdeckungsreisen unter anderem bei Weleda in Schwäbisch Gmünd, Gaugler & Lutz in Ebnat und bei der Albert Ziegler GmbH in Giengen bietet das Programm freudige Abenteuerreisen beispielsweise beim Kanufahren auf der Brenz, beim Besuch des Tiefen Stollen oder bei einer Jogging-Tour durch Aalen.

Die Geselligkeit kommt natürlich zu kurz. So ist am Freitag, 15. Juni, ein Welcome Abend in der Tonfabrik in Aalen, am Samstag, 16. Juni laden die Wirtschaftsjunioren zu einem Galaabend in die Stadthalle Aalen ein und am Sonntag, 17. Juni, trifft man sich zu einem Abschluss-Brunch in der Schlossscheune in Essingen.

Die Wirtschaftsjunioren Ostwürttemberg zählen derzeit 113 aktive Mitglieder und 16 Gäste. Die Vereinigung bietet eine kommunikative Plattform und hat ein internationales Netzwerk. Das Programm umfasst jährlich 160 Veranstaltungen wie Seminare, politische Foren, Betriebsbesichtigungen, aber auch soziale Projekte. Mitglied werden können Unternehmer sowie Fach- und Führungskräfte mit einem Alter von bis zu 40 Jahren. (ehü)