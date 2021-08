Exklusiver Auftakt im Schönbrunnenstadion

Bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) empfängt der TSV Essingen den 1. FC Heiningen zum Auftakt dieser Verbandsligasaison. Da diese Partie exklusiv den Start in die Runde einläutet, sie sich also außerhalb des regulären Samstagsspielbetriebs befindet, ist davon auszugehen, dass sich so manch Vereinsvertreter der Ligarivalen auf dem Gelände des Schönbrunnenstadions aufhalten wird.

Trainer Stephan Baierl hat sich nach seinem Wechsel vom SSV Ulm mittlerweile eingelebt beim TSV und sieht seine Mannschaft insgesamt auf einem guten Weg. „Alle sind heiß, alle brennen. Das haben die Trainings unter der Woche aufgezeigt: Jeder drängt sich auf, möchte zum Auftakt natürlich in die Startelf. Ich selbst habe unter der Woche auch noch einmal die Spannung erhöht, es ist schon noch einmal etwas anderes als ein Pokalspiel“, sagt Baierl vor dem Duell mit den Gelb-Schwarzen. Diese habe man gegen Normannia Gmünd im Pokal beobachten können, „da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können“, so Baierl. Ex-Profi Benjamin Kern wird mit Rotsperre fehlen, doch auch ohne den Lenker und Denker der Heininger sieht Baierl einen starken Gegner auf seine Elf zukommen. „Heiningen ist eine körperlich starke Mannschaft. Die Statistik zeigt aber, dass Essingen immer ganz gut mit Heiningen zurechtgekommen ist“, so Baierl schmunzelnd. Ernst fügt er an: „Um die Einstellung meiner Spieler mache ich mir keinerlei Sorgen. Wir sind richtig gut vorbereitet, alle scharren mit den Hufen und möchten raus aus den Boxen“, sagt Essingens Übungsleiter.

Gänzlich aus dem Vollen schöpfen kann er zum Start nicht. Lukas Rösch hat sich in den Urlaub verabschiedet, ebenso wie Erman Kilic, der in diesen Tagen jedoch wieder zurückerwartet wird. Jannik Wiedmann wird mit seinem erlittenen Achillessehnenriss noch Monate ausfallen. Dazu fehlt Felix Nierichlo, der heiratet. Rechtzeitig zum Start aus dem Urlaub zurückgekehrt sind Simon Knecht, Niklas Groiß und Niklas Weissenberger. Dominik Kowalski sei laut Baierl noch fraglich, der Stürmer war unter der Woche krank. Trotzdem einige Spieler nicht zur Verfügung stehen, wird es enttäuschte Gesichter geben, dessen ist sich Essingens Trainer bewusst. „Wir sind mit 19 Feldspielern nicht üppig besetzt, da wird noch jeder gebraucht. Da erwarte ich einfach, dass man nicht beleidigt ist, sondern einfach noch einmal mehr Gas gibt, um sich anzubieten. Beleidigt? Dafür hätte ich wirklich wenig Verständnis“, sagt Baierl deutlich. Nach diesem Prinzip hat es auch in der vergangenen Saison schon ganz gut geklappt beim TSV. Und bereits am Mittwochabend (17.45 Uhr) steht das Pokalspiel gegen den Oberligisten TSG Backnang auf dem Programm – nur schwer vorstellbar, dass dann wieder die exakt selbe Elf auflaufen wird.