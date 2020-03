Exklusive Marken auf 250 Quadratmetern

Mit zahlreichen Gästen und ihrem Team haben Stefanie Kraft und Tobias Funk, Inhaber des Modehauses Funk am Spritzenhausplatz, sowie der Seniorchef Josef Funk am Donnerstagabend die Eröffnung ihrer Premiumabteilung gefeiert. Und die Anwesenden waren hellauf begeistert von dem Angebot an exklusiven Marken, das hier auf 250 Quadratmetern präsentiert wird. Auch die Kunden dürfen sich nach der zweimonatigen Umbauphase auf die neue Abteilung freuen.