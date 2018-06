Mehrere Kinder haben am Freitag am Bahnhof gegen 17.45 Uhr einen 51-Jährigen beobachtet wie er auf einer Bank saß und sein Geschlechtsteil entblößte. Der deutlich Betrunkene konnte durch eine alarmierte Polizeistreife festgenommen und vom Bahnhof verwiesen werden. Der polizeibekannte Beschuldigte trat bereits in der Vergangenheit in ähnlicher Weise in Erscheinung. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Aalen übernommen.

