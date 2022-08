Ein Exhibitionist treibt in Aalen sein Unwesen. Zwei Vorfälle haben sich in kürzester Zeit ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen betrat ein unbekannter Mann ein Grundstück in der Humboldtstraße, wo er zunächst an ein Fenster herantrat und in ein Zimmer schaute, in dem sich eine 43-Jährige zusammen mit ihren drei Töchtern aufhielt. Der Mann entblößte anschließend sein Geschlechtsteil. Danach versteckte er sich hinter einer Garage, ehe er die Flucht in Richtung Hegelstraße ergriff. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb erfolglos.

Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, ereignete sich in der Nacht zuvor von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr in der nahegelegenen Reuchlinstraße ein ähnlicher Vorfall. Auch hier trat ein Mann mit ähnlichem Aussehen mit heruntergelassener Hose vor ein Fenster und manipulierte dieses Mal an seinem Geschlechtsteil.

Der Unbekannte ist zwischen 18 und 35 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß und hat eine sportliche Statur. Er trug eine dunkle Baseball-Mütze und hatte dunkle Haare. Zwischen den beiden Vorfällen besteht vermutlich Tatzusammenhang. Eventuell fiel der Mann in den vergangenen Tagen im dortigen Bereich jemandem auf.