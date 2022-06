Ein bislang unbekannter älterer Mann hat am Donnerstagnachmittag um 14.14 Uhr in einem Garten in der Kurzen Straße masturbiert, in dem sich eine 17-Jährige sonnte.

Die Jugendliche, die eingeschlafen war, wachte auf und bemerkte den Mann, der hinter ihrem Stuhl stand und an seinem Geschlechtsteil rieb. Der Mann flüchtete anschließend unbekannte Richtung. Die 17-Jährige konnte keine Beschreibung des Mannes abgeben.