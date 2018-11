Exhibitionist jagt Frauen Angst ein.

Ein Exhibitionist hat am Sonntagabend zwei junge Frauen erschreckt. Der 55-jährige Mann stand in der Bahnhofsunterführung zwischen den Gleisen 2 und 3. Als die beiden 21-Jährigen an ihm vorbeigingen, zog er seine Hose hinab und manipulierte an seinem entblößten Glied.

Die beiden Frauen verständigten die Polizei, die den 55-Jährigen vorläufig festnahm. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und einer Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.