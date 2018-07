Exhibitionist im Stadtgarten

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr befanden sich zwei 14 und 16 Jahre alte Mädchen im Aalener Stadtgarten. Am Kocher, im Bereich der dortigen Wohngebäude, stand ein zirka 50-jähriger Mann, der seine Jeans bis unter die Knie heruntergelassen hatte und an seinem Geschlechtsteil „herumspielte“. Die beiden Teenager verließen daraufhin erschrocken den Stadtpark und liefen nach Hause. Den Mann beschrieben die beiden folgendermaßen: 1,70 bis 1,75 Meter groß mit Bauch. Zur Tatzeit war er lediglich mit seiner heruntergelassenen Jeans bekleidet; der Oberkörper war nackt. Die Polizei fragt jetzt: Wem ist der Mann ebenfalls in gleicher Weise gegenübergetreten? Wer kann Hinweise auf seine Identität geben? Hinweise an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240.