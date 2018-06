Exhibitionist belästigt mehrere Frauen

Auf einem Parkplatz in Heidenheim hat ein Mann mehrere Frauen belästigt. Die Frauen saßen am Donnerstag gegen 23.30 Uhr zusammen in einem Auto auf einem Parkplatz im Hermann-Mohn-Weg. Neben dem Auto bemerkten sie einen Mann, der sein Geschlechtsteil zeigte.

Dazu schob er seine graue Hose nach unten und drehte sich zu den Frauen im Auto um. Diese sprachen den Mann an und sagten, dass sie die Polizei verständigen würden. Daraufhin lief der Mann in Richtung Schloßhaustraße weg. Die Polizei fahndete nach dem Exhibitionisten, der jedoch unauffindbar blieb. Die Frauen beschrieben den Mann als etwa 175 - 180 cm groß und kräftig.

Bekleidet sei er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Mütze und einer grauen Hose gewesen. Über dem Pullover habe er eine ärmellose Weste getragen. Auffallend sei seine helle Haut gewesen.

Die Polizei ermittelt und sucht nach dem Täter. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Heidenheim unter Telefon 07321 / 3220 zu melden.