Exhibitionist belästigt 75-Jährige

Am frühen Samstagmorgen ist eine 75 Jahre alte Frau von einem Exhibitionisten belästigt worden. Der Mann sprach die Frau gegen 2.30 Uhr im Bereich der Ecke Bahnhofstraße/Beinstraße an und ließ dabei sein Geschlechtsteil aus der Hose hängen. Anschließend verfolgte er die Frau noch ein Stück in Richtung Mercatura und entfernte sich danach.

Der Vorgang wurde womöglich durch zwei junge Frauen beobachtet, die sich in der Beinstraße aufhielten. Zudem sprach die Geschädigte in der Bahnhofstraße einen Taxifahrer an. Der Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, war schlank, hatte braune kurze Haare und einen dunklen Teint. Er war mit einer braunen Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um Zeugenhinweise. Insbesondere werden die beiden jungen Frauen sowie der Taxifahrer gebeten, sich zu melden.