Ein Exhibitionist hat am Dienstag gegen 18.30 Uhr Badegäste am Badesee in der Schorndorfer Straße in Lorch belästigt. Es befanden sich auch Kinder darunter, die den Mann dabei zusehen mussten, wie dieser auf einer Bank sitzend an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Das teilte die Polizei mit.

Die Bank befindet sich im Bereich der Brücke, die den Badesee mit dem Sportgelände verbindet. Der Mann wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte braune, kurze, etwas lichte Haare und war mit einer Badehose sowie einem schwarz-braun karierten Hemd bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen der Mann im Bereich des Badesees ebenfalls auffiel, sich unter Telefon 07361/3580 zu melden.