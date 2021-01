Ex-Weltranglistenspieler aus Bopfingen jetzt Tennislehrer

Matteo Herrmann, 22 Jahre, aus Bopfingen, ehemaliger Weltranglistenspieler und derzeitiger Tennistrainer des TC Bopfingen hat vor kurzem die Ausbildung zum staatlich geprüften Tennis- und Sportlehrer erfolgreich absolviert. Auch ist er bereits im Besitz einer WTB Trainerlizenz und einer internationalen GPTCA Trainerlizenz. Er trainiert seit 2019 die aktiven Herrenmannschaften, die dieses Jahr den Doppelaufstieg für sich verbuchen konnten, sowie die talentierten Kinder und Jugendlichen des TC Bopfingen.

Bereits im Alter von vier Jahren hat ihn das Tennisfieber gepackt und so wurde Tennis zu seinem Lebensinhalt. Aufgrund einer Verletzung musste er im Jahr 2018 seine Profikarriere an den Nagel hängen, was ihn aber nicht davon abhielt, weiter Tennis zu spielen, um als Trainer seine große Leidenschaft beruflich ausüben zu können. „Leider können wir momentan nicht Tennis spielen“, sagt Herrmann, „aber ich bin zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft diesen wunderbaren Sport wieder ausüben können.“

Für die kommende Saison sind noch Kapazitäten für Mannschafts- und Kindertraining sowie Einzeltraining frei. Bei Interesse kann ein Kontakt über den TC Bopfingen (www.tennisclub-bopfingen.de) oder direkt bei Matteo Herrmannaufgenommen werden (matteo-tennis@web.de).