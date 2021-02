Ex-Profi Funk verlängert bis 2023: Essingen bindet Leistungsträger

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen arbeitet weiter an seinem Gerüst für die kommenden Jahre. Eine weitere wichtige Personalie bei den Mannen aus dem Schönbrunnenstadion ist nun über das Wochenende festgezurrt worden. Der Vertrag von Patrick Funk wurde bis 2023 verlängert. „Patrick ist ein enorm wichtiger Spieler für uns, aber vor allem für unsere jungen Spieler. Ihnen ist er mit seiner Art auf und neben dem Platz ein Vorbild“, freut sich Lars Eisenmann von der Sportlichen Leistung des TSV über die Verlängerung des defensiven Mittelfeldspielers, der im Sommer 2019 vom Drittliga-Absteiger VfR Aalen nach Essingen gewechselt ist.

Natürlich freut sich auch der 30-Jährige über seine Verlängerung. „Ich habe ja schon bei meiner jüngsten Verlängerung beim TSV gesagt, dass ich mich hier sehr wohl fühle und daran hat sich nichts geändert. Seit meinem ersten Tag in Essingen fühle ich mich pudelwohl. Die Verantwortlichen im Verein zeigen ein unglaublich hohes Engagement, einen unheimlichen Ehrgeiz. Die Bereitschaft für den Verein ist bei allen zu spüren und das beeindruckt mich“, sagt Funk selbst. Am 11. Februar wird der Mittelfeldstratege, der einen Großteil in seiner Karriere beim VfB Stuttgart verbracht hat, 31 Jahre alt – hat im Idealfall also noch einige Jahre vor der Brust beim TSV, so hoffen es zumindest die Verantwortlichen. „Er ist ein Eckpfeiler in unserem Spiel und passt dazu menschlich wie die Faust aufs Auge zum TSV“, sagt Eisenmann.

Funk sprach schon mehrfach an, dass die Konstanz eine sehr wichtige Komponente im Verein, aber auch in der Mannschaft sei. „Und das zeichnet sich nun ab. Wir haben eine Mannschaft, die charakterlich top ist, die zusammenpasst. Da haben unsere Verantwortlichen und unser Trainerteam gute Arbeit geleistet. Hier nimmt sich keiner selbst zu wichtig“, fährt Funk fort. Selbst die Spieler, die nicht immer in der Mannschaft stehen, seien in diesem Jahr mit Freude dabei, hebt Funk hervor – das sei ein unheimlich wichtiger Faktor für den Erfolg in dieser nun schon so lange unterbrochenen Saison gewesen. So sei die Verlängerung für Funk eigentlich nur die logische Konsequenz gewesen. Natürlich hofft auch er, dass man bald wieder auf den Platz kann, „um unsere bisher so erfolgreiche Saison vielleicht noch zu veredeln.