Ex-Bundesliga-Nachwuchs vorne dabei

Ein weiteres Mal ging ein erfolgreiches Wochenende für die A-C-Jugendlichen des KSV Aalen 05 zu Ende. Unter 194 Teilnehmern aus 43 Vereinen wurden bei den Württembergischen Meisterschaften im freien Stil, die durch den TSV Asperg und dem KSV Neckarweihingen ausgetragen wurden, ihre Meister ermittelt. Mit den großartigen Ergebnissen sicherten sich die jungen Ringkämpfer Platz drei in der Vereinswertung.

In der Klasse bis 29 Kilogramm (kg) startete als leichtester KSVler Anthony Anton ins Turniergeschehen. Im ersten Kampf stieß er gleich auf den späteren Meister Bennet Mahler vom TSV Dewangen, dem er mit 18:2 Punkten technisch unterlag – Platz vier.

Gleich zwei Talente hatte der KSV im Gewicht bis 33 kg mit Valentin Friedel und Lian Both aufzubieten. Friedel stand im Finale gegen Lokalmatador Alexander Schweng, der an diesem Wochenende mit 15:0 Punkten die Oberhand behielt – Platz zwei. Lian Both kam ins kleine Finale, wo er in einem spannenden Kampf lange das Geschehen gegen Ruwen Hund bestimmte. Fünf Sekunden vor Ende der Kampfzeit nutze der Baienfurter dann aber seine letzte Chance und ging noch mit 15:14 in Führung – Platz vier.

Bogomir Eismont, in der Vorwoche noch Silbermedaillen-Gewinner im griechisch-römischen Stil, konnte leider an dem Erfolg der letzten Woche nicht anknüpfen – Platz sieben.

In der Klasse bis 67 kg ging Musa Tajik, Württembergischer Meister der Vorwoche, an den Start. Gegen Alpay Eser (SV Fellbach) hatte er in beiden Kämpfen keine Probleme und konnte seinen Kontrahenten jeweils schnell auf beide Schultern legen – Platz eins.

In der B-Jugend startete Yasin Soltayev als leichtester Aalener seiner Altersklasse im Limit bis 48 kg und sicherte er sich dann den Kampf um Bronze – Platz drei.

Eine Gewichtsklasse höher in der Klasse bis 52 kg startete sein Bruder Zelimkhan Soltayev. Im letzten Kampf traf „Zelim“ auf Anton Moser vom ASV Schorndorf, dem er beim 16:0 Überlegenheitssieg keine Chance ließ – Platz zwei.

Maximilian Rettinger startete mit einer denkbar knappen 6:8-Punktniederlage gegen Anton Moser ins Turniergeschehen. Gegen Justin Leto (KSV Musberg) fand er nicht die nötigen Mittel und musste sich nach Anbruch der vierten Minute mit 19:3 technisch geschlagen geben. Auch gegen Danny Mayr und Joah-Noell Kallwas konnte er sein Potential nicht ausschöpfen und unterlag jeweils vorzeitig – Platz sechs.

In der A-Jugend startete Amin Aliev nach langer Verletzungspause verspätet in das Turnierjahr. Im letzten Kampf musste Aliev gegen Paul Bohmeier (KG Baienfurt) dem Trainingsrückstand Tribut zollen und unterlag dem späteren Meister auf Schultern – Platz drei.

Miklas Schmid, in der Klasse bis 60 kg startend, begann gleich mit einem Schultersieg gegen Justin Jauck (TSG Nattheim), konnte aber weder gegen Levi Ulamec noch gegen Mustafa Endrit eine Schulterniederlage verhindern – Platz sieben.

Sein älterer Bruder Darian startete mit einem Überlegenheitssieg gegen Jamin-Noah Kallwas (SVH Königsbronn) ins Turnier, musste sich aber sowohl gegen Luca Kupferschmid (SV Dürbheim) als auch Timon Grupp (SVH Königsbronn) dann vorzeitig geschlagen geben – Platz vier.