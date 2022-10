Evangelisches Dekanat zieht ins Haus Kastanie

Die evangelische Kirchengemeinde Aalen teilt mit, dass das denkmalgeschützte Dekanatsgebäude in der Dekanstraße grundlegend saniert werden soll. „Wir werden daher am Dienstag, 25. Oktober, ins Haus Kastanie in der Wilhelm-Merz-Straße 4 umziehen und darum in der Kalenderwoche 43 nicht erreichbar sein“, berichtet Ralf Drescher, der evangelische Dekan. Dort werden das Dekanat und die Pfarrämter der Stadtkirche während der Sanierung untergebracht sein.

Die umfangreichen Planungen befänden sich auf der Zielgeraden. Im Moment stünden noch die denkmalrechtliche Genehmigung durch die Stadt und die aufsichtsrechtliche Genehmigung durch den Oberkirchenrat aus. „Wir sind zuversichtlich“, erklärt Ralf Drescher. „Wenn alles klappt, können wir im Frühsommer nächstes Jahr mit den Sanierungsmaßnahmen beginnen.“ Dafür müsse das Dekanatsgebäude nun einmal komplett leergeräumt werden.