Evangelische Christen feiern Ostern in vielen Gottesdiensten

In sehr gut besuchten Gottesdiensten am Karfreitag und über Ostern haben die evangelischen Christen in Aalen die Feiertage begangen.

Am Gründonnerstag fand ein Abendmahlsgottesdienst in der Johanneskirche in der Form der Deutschen Messe statt. Am Karfreitag schwiegen die Glocken und die Orgel. Für den gesanglichen Rahmen sorgte die Aalener Kantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller. Dekan Ralf Drescher predigte über die Passion nach Johannes.

„Dies ist die Nacht […], o wahrhaft glückselige Nacht.“, so heißt es im Exsultet, dem traditionellen Osterlob, wie es etwa in der Osternacht in Unterrombach mit Pfarrer Juergen Astfalk und Pfarrer Jan Langfeldt gebetet wurde. Der Ausruf erinnert daran, dass im Geheimnis Gottes Raum und Zeit anders gefasst sind als in unserem alltäglichen Erleben.

Denn vor knapp 2000 Jahren ist Gottsohn im Nahen Osten auferstanden, was wir Jahr für Jahr aufs Neue feiern. Und doch ist das, was damals geschehen ist, zugleich immer ganz hier, ganz jetzt, ganz neu, aktuell und wahr – eine zeitlose Neuanfang mitten in der Zeit. Die Osternacht in der Aalener Stadtkirche wurde von Pfarrerin Caroline Bender und Team gefeiert.

Am frühen Ostermorgen wurde erstmals im Gemeindehaus gefeiert. In seiner Ansprache betonte Pfarrer Marco Frey, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass das Leben letztendlich auch in ausweglosen Situationen siegen wird, dass wir Hoffnung haben dürfen, weil unser Leben in einen größeren Zusammenhang eingebettet wird.

Die Auferstehungsfeier auf dem Johannesfriedhof war bei aufgehender Sonne und feierlichen Posaunenklängen ein besonderes Erlebnis. „Ostern ist ein Fest des Staunens“, hob Pfarrer Bernhard Richter in seiner Predigt hervor. Doch es bleibt nicht beim Staunen, Maria von Magdala bekommt vom Auferstandenen den Auftrag, die frohe Botschaft weiterzusagen. Also geht es auch an Ostern 2019 darum, Osterspuren ins Leben und den Alltag zu tragen.

Im Festgottesdienst in der Stadtkirche wurden drei Kinder getauft. Der Posaunenchor des CVJM Aalen unter der Leitung von Wolfgang Böttiger und Kirchenmusikdirektor Thomas Haller an der Orgel sorgten für die musikalischen Festklänge.