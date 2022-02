Evakuierung: Stadt wartet auf Antworten

Gut 3300 Anwohnerinnen und Anwohner sind am 5. März von der Evakuierung wegen der Entschärfung einer mutmaßlichen Fliegerbombe am Tannenwäldle betroffen. Sie alle sind in der vergangenen Woche von der Stadtverwaltung per Brief angeschrieben und über die Evakuierung unterrichtet worden. Die Stadtverwaltung bittet nun dringend darum, die beigefügten Antwortformulare für jeden Haushaltsangehörigen bis spätestens Mittwoch, 23. Februar, an sie zurückzusenden. Personen, die in die Evakuierungszone gezogen sind, aber ihren Wohnsitz bisher noch nicht angemeldet haben oder die bis zum 5. März in die Evakuierungszone zuziehen, werden gebeten, sich telefonisch unter 07361 / 52-1025 oder per E-Mail unter evakuierung@aalen.de direkt mit der Stadtverwaltung in Verbindung zu setzen. Die Antwortformulare stehen auch in mehreren Sprachen zum Download auf der Website der Stadt Aalen unter www.aalen.de/evakuierung zur Verfügung.