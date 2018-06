Eva Uhl landet auf viertem Platz

Bei den württembergischen U-16-Mehrkampfmeisterschaften in Pliezhausen hat sich Eva Uhl von der LSG Aalen einen vierten Platz erkämpft, so gut ist sie noch nie gewesen.

Die Aalener Sportlerin startete mit ihrer Angstdisziplin, dem Hochsprung, in den Siebenkampf. Als sie die Latte auf 1,48 Meter überquerte, fiel ihr ein Stein vom Herzen. Eine gute Basis war gelegt. Im Kugelstoßen kam Uhl mit 9,88 Metern nahe an ihre Bestleistung heran. Im Weitsprung war sie über die 5,23 Meter zwar nicht zufrieden. Doch dafür entschädigte eine neue Bestleistung im 100-Meter-Sprint mit 13,08 Sekunden. Damit schloss Eva Uhl den Vierkampf nach dem ersten Tag auf Platz vier ab. Hinter der Führenden aus Tübingen lag das Feld der Verfolgerinnen sehr knapp zusammen. Doch die LSG-Athletin interessierte weniger die Platzierung als vielmehr die Qualifikations-Hürde für die Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften.

Tag zwei begann mit dem Hürdenlauf, den Eva Uhl in 12,68 Sekunden einen Wimpernschlag schneller als bislang absolvierte. Im Speerwurf rettete sie sich im dritten und letzten Versuch auf eine Weite von 28,79 Metern. Es lag also alles am abschließenden 800-Meter-Lauf, bei dem die Aalenerin ihre ganze Kraft in die Waagschale warf. Am Ende jedoch brach sie auf den letzten 100 Metern ein. Mit der Gesamtpunktzahl von 3545 Punkten verteidigte sie den vierten Platz und steigerte sich auf eine persönliche Mehrkampf-Bestleistung. Dennoch konnte sie sich im ersten Moment nicht wirklich über den Erfolg freuen. 30 Punkte fehlten für die DM-Qualifikation.

Im ersten Moment konnten da auch die aufmunternden Worte von Trainerin Christine Vandrey nicht helfen, die die Athletin über die zwei Tage begleitet hatte. Eva habe einen guten Wettkampf bestritten, auf den man sehr stolz sein könne, so die Trainerin.