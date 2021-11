Europe Cup-Rückrundenstart für HAKRO Merlins

Rückrundenstart im FIBA Europe Cup 2021/22. Nach zwei Siegen und einer Niederlage starten die HAKRO Merlins Crailsheim am Mittwochabend vor heimischer Kulisse in die Rückserie der Gruppe G. Das Team von Headcoach Sebastian Gleim konnte in den vergangenen Begegnungen in der Basketball-Bundesliga als auch international Selbstbewusstsein tanken, da man drei Spiele innerhalb von einer Woche (Bayreuth, Athen und Braunschweig) gewann. Das enorme Pensum wird am Mittwoch fortgesetzt, wenn die Crailsheimer den dänischen Serienmeister Bakken Bears um 20 Uhr in der Arena Hohenlohe empfangen. Nach dem Erfolg im Hinspiel, wollen die Zauberer ihre Siegesserie ausbauen – Aarhus steht nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Partien bereits unter Zugzwang.

Eine enorm wichtige und erfolgreiche Woche liegt hinter den HAKRO Merlins. Die Hohenloher konnten ihre letzten drei Pflichtspiele für sich entscheiden. Nachdem man bei medi bayreuth einen überzeugenden Ligaerfolg feiern konnte, ging es unter der Woche nach Athen. Dort fuhren die Crailsheimer einen am Ende ebenfalls souveränen Sieg ein. Am Donnerstagabend landete das Team in München, sodass die Regenerationszeit von 48 Stunden reichen musste, bis zum nächsten Ligaspiel. Am Samstagabend kamen dann die Basketball Löwen Braunschweig nach Ilshofen. Diese verlangten den Merlins alles ab: in einem enormen Kraftakt kämpften sich die Zauberer zurück in die Partie und Verlängerung und besiegten die Niedersachsen mit 92:90. „Der Staff hat einen riesigen Job gemacht, die Jungs fit und vorbereitet zu bekommen. Das ist einfach ein gigantischer Erfolg für unseren Club“, sagte der sichtlich erleichterte Gleim nach dem Overtime-Krimi.

„Unsere Gruppe im FIBA-Wettbewerb zeigt, dass sie zu einer der stärksten im Wettbewerb gehört. Bakken hat zu Hause gegen Minsk gewonnen und dominiert in Ihrer Liga, wir müssen umschalten und in eine Art Playoff Modus gehen. Dabei wollen wir in unserer Arena mit unseren Fans angreifen“, fügt Gleim hinzu. In der nationalen Basketligaen ist das Team aus Aarhus der absolute Ligaprimus. Nach sechs Siegen aus den ersten sechs Partien steht die Mannschaft von Trainer Anders Sommer punktgleich mit Svendborg auf dem ersten Tabellenplatz. Im FIBA Europe Cup stehen die Dänen auf dem dritten Rang der Gruppe G. Die HAKRO Merlins dagegen teilen sich mit einer positiven Bilanz von 2:1-Siegen die Tabellenführung mit Minsk. Einlass in der Arena Hohenlohe in Ilshofen ist am Mittwoch um 18:30 Uhr. Aufgrund der strengeren Corona-Regeln (Warnstufe) im Land Baden-Württemberg, ist der Zutritt nur unter den folgenden Bedingungen möglich: genesen, geimpft oder getestet (ausschließlich PCR-Test zugelassen).