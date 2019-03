Europas Top-Geologen treffen sich in Aalen

Aalen wird Ende März vier Tage lang Veranstaltungsort des 43. Europäischen Geopark-Kongresses. Erwartet werden auf dieser Geologie-Fachtagung rund 150 hochkarätige Experten und Wissenschaftler aus aller Welt und die Teilnehmer der 70 Geoparks in 23 europäischen Ländern. Seit 2005 gehört die Schwäbische Alb zu diesem globalen Netzwerk und die Große Kreisstadt ist seit 2015 ein Teil der derzeit 73 „UNESCO Global Geoparks“ in Europa. Das Meeting beginnt am 26. März, die Tagung wird am 27. an der Hochschule eröffnet und am 28. März (Donnerstag) gibt es im Rathaus einen Empfang für alle interessierten Bürger, Kurzvorträge und von 10 bis 21 Uhr freien Eintritt ins Urweltmuseum. Die Wanderausstellung „Geopark Schwäbische Alb – Faszination Erdgeschichte“ ist bereits seit Freitag, 8. März, im Landratsamt zu sehen.

Die Schwäbische Alb hat geologisch so viel zu bieten wie keine andere Landschaft: die größte Höhlendichte (rund 2600 dokumentiert), einen Fülle extrem gut erhaltener Fossilien, Vulkane, Geotope, die Meteoriteneinschläge (Ries und Steinheimer Becken) Eisenerzabbau, die ältesten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte, der frühkeltische Fürstensitz auf dem Ipf. Um nur einige wenige zu nennen. Die Schwäbische Alb als „Geopark der Superlative“, damit verbunden Ostwürttemberg und die Ostalb spielen deshalb in der „obersten Liga“ mit, erklärt Siegfried Roth, Geschäftsführer des Geoparks Schwäbische Alb mit Sitz in Schelklingen. Die Artefakte wie die ersten Skulpturen und Musikinstrumente der Eiszeitjäger etwa im Lonetal zeigten: „Hier wurde die Kunst erfunden und auch die Musik.“ Man könne da durchaus die Urform des schwäbischen „Tüftler-Gens“ entdecken.

Was ist überhaupt ein Geopark? Es ist keine Schutzgebietskategorie, sondern ein Prädikat für Landschaften mit besonderem geologischem und archäologischem Erbe und bietet die Chance für eine Region, ihr Profil zu schärfen. Im Geopark Schwäbische Alb gibt es 27 Infostellen. Eine davon steht beim Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“. Weitere auf Aalener Stadtgebiet sind geplant. Es geht, so Roth, um eine Wertschöpfung, die diese „geologischen Schätze“ bieten und darum, sie noch besser ins Bewusstsein der Bürger zu bringen und darüber zu informieren. Und es gehe auch um die Chancen im Tourismus. Denn leider dächten immer noch viele „woanders ist es immer schöner.“ Besonders toll sei es auch, dass beim Geopark Aalens Oberbürgermeister und der Landrat „an einem Strang ziehen.“

Für Thilo Rentschler ist die Tagung dann auch eine „herausragende Veranstaltung“, die zur Stärkung der gesamten Region beitragen wird. Und die beiden Prädikate Geopark und UNESCO-Weltwerbe (Limes und Reiterkastell Aalen) seien „extrem starke Werbe-Botschafter“. Das sei eigentlich unbezahlbar. Es gebe aber noch Potential. Was den OB besonders freut ist, dass das Schubart-Gymnasium mit seinen Verbindungen zu einem Geopark in Finnland die erste Geopark-Schule im Ostalbkreis ist. Hier sei Aalen Vorreiter.

Reise durch die Erdgeschichte

Dass die Tagung und der Kongress auf den Ostalbkreis und nach Aalen kommt, darauf könne man stolz sein, erklärt Klaus Pavel. Und mit dem Geopark-Prädikat und der UNESCO-Welterbe-Auszeichnung habe man hier etwas ganz Besonders. So wie der Umstand, dass man in Aalen nun die erste Geopark-Schule habe. Zusammen mit Aalens OB und Geologin Iris Bohnacker besichtigte der Landrat dann die Ausstellung. Sie ist eine Reise durch die erdgeschichtlichen Zeitabschnitte mit jeweiligen Fundstücken und Leitfossilien.