Eugen Landgraf legt Prüfung zum 8. Dan ab

Die Karateabteilung des TSG Hofherrnweiler hat jetzt einen Lehrer mit 8. Dangraduierung. Eugen Landgraf Sensei, der seit 39 Jahren das Karatedojo in Hofherrnweiler leitet, erlangte die neue Graduierung nach den Richtlinien des Shotokan Karatedo International. Die Prüfungskommission bestand aus den hochrangigen Meistern; Akio Nagai Shihan 9. Dan, Masaru Miura Shihan 9.Dan und Yasuyuki Aragane Sensei 8. Dan.

Um eine Prüfung zum 8. Dan abzulegen, müssen mindestens zwei Meister mit 9. Dan in der Prüfungskommission vertreten sein, was schon einer längeren Planung bedarf. Dafür sind die Meister Miura, und Aragane aus Italien beziehungsweise England angereist. Eine so hohe Graduierung ist bei Europäern schon eine absolute Seltenheit, in Deutschland jetzt einmalig. Vom Bundestrainer Akio Nagai Shihan schon vor einem Jahr aufgefordert sich zur Prüfung vorzubereiten, zeigte Landgraf eine unvergleichliche Leistung, zum Ende gab es donnernden Applaus aller Anwesenden, was im Karate eher unüblich ist. Eugen Landgraf begann vor mehr als 40 Jahren mit dem Karatetraining, seit 1979 besteht das Dojo in Hofherrnweiler, in dem er seitdem immer noch mehrmals die Woche Karateunterricht erteilt.

Seit 1984 wird im SKID Verband unter Akio Nagai Shihan trainiert. Die sportliche Laufbahn als Aktiver, mit Teilnahme an fünf Weltmeisterschaften, mehreren Europameisterschaften mit vielen errungenen Titeln, wird als Kampfrichter fortgeführt. Als Mitglied der Europäischen Kampfrichterkommission ist er weiter bei internationalen Meisterschaften aktiv und mitverantwortet auch die Aus- und Fortbildung von Kampfrichtern.