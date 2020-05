Etliche Baustellen in Aalen behindern den Verkehr.

Etliche Bauarbeiten stehen in der Stadt Aalen auch im Juni auf dem Programm. Aufgrund dieser ist mit folgenden Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Am Freitag, 29. Mai, wird nach rund einem Jahr Bauzeit die Burgstallstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Der Neubau der aus dem Jahr 1920/21 stammenden Brücke über den Kocher sowie der Ausbau der Burgstallstraße sind wie geplant fertiggestellt worden.

Anfang Mai wurde mit der Sanierung der Kocherbrücke in der Heinrich-Rieger-Straße begonnen. Die Straße muss voraussichtlich bis Ende August voll gesperrt werden. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Die Fahrbachstraße ist wegen des Endausbaus des Asphaltbelags, im Anschluss an die Verlegung von Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke Aalen, noch bis Ende Juni voll gesperrt.

In der Hegelstraße werden bis Ende Oktober im Auftrag der Stadt und der Stadtwerke Aalen Kanal-, Wasser-und Stromleitungen verlegt. Es ist abschnittsweise mit Voll- und Teilsperrungen zu rechnen. Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

Aufgrund der Verlegung von Strom- und Gasleitungen ist die Max-Eyth-Straße, Ecke Mohlstraße, bis Ende Juni voll gesperrt. Der Treppenweg zwischen der Mohlstraße und der Schelmenstraße wird ebenfalls gesperrt.

Bis Ende Juni muss die Sandstraße für die Verlegung von Kanal- und Wasser-, und Stromleitungen voll gesperrt werden.

In der Wilhelmstraße in Wasseralfingen kommt es zwischen der Löwenbrauerei und der Auguste-Kessler-Straße aufgrund der Verlegung von Stromleitungen bis Ende Juli zu Behinderungen im Straßenverkehr. Der Geh- und Radweg bis Höhe Stiewingstraße ist gesperrt.

Im Talweg in Hofherrnweiler werden bis Anfang Juni Stromleitungen verlegt. Der Verkehr wird über eine Einbahnstraße geregelt.

Zur Erschließung des Neubaugebiets Krautgarten-Birkenmahd II in Ebnat ist der Krautgartenweg bis Ende November voll gesperrt. In der Unterkochener Straße und in der Nordstraße kann es zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

Die Stadt Aalen bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Behinderungen.