Die katholische und evangelische Hochschulgemeine der Hochschule in Aalen setzt die Reihe der Ethik-Cafés am kommenden Montag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der Cafeteria des Hauptgebäudes fort. Jörg Knoblauch referiert zum Thema „Von der Schule geflogen – Unternehmer geworden“. Der Eintritt dazu ist frei.