Etappenziel bei der Walkstraße erreicht

Für die Beseitigung des Bahnübergangs Walkstraße ist nach über 30 Jahren ein wichtiges Etappenziel erreicht: Die langersehnte Nachtragsvereinbarung mit der DB Netz AG zur Kostenaufteilung ist im Rathaus eingetroffen. „Das ist für dieses Projekt ein historischer Tag “, freute sich OB Frederick Brütting, als er für die Stadt die Vereinbarung unterzeichnete.

Man rechne nun zeitnah mit der Genehmigung von Seiten des Bundesverkehrsministeriums, so Brütting, denn „die Inhalte der Kreuzungsvereinbarung wurden sowohl vom Regierungspräsidium als auch von den zuständigen Verkehrsministerien des Landes und des Bundes in 2019 und 2020 geprüft. Die unterzeichnete Nachtragsvereinbarung geht nun umgehend über das Regierungspräsidium und Landesverkehrsministerium an das zuständige Bundesverkehrsministerium.“

Seit Ende der 80er Jahre gibt es Überlegungen zur Beseitigung des Bahnübergangs. Die Akten dazu füllen mehrere Regalmeter beim Tiefbauamt der Stadt, berichtet dessen Leiter Stefan Pommerenke. Sowohl die Planungen für das technisch sehr anspruchsvolle Projekt als auch die Ergebnisse von Bodenuntersuchungen und einer Proberammung lägen bereits vor.

„Die Stadt hat in den letzten Jahren sehr viel Zeit und Planungsleistungen in das Projekt investiert“, mit der Nachtragsvereinbarung sei nun endlich die vertragliche Basis für die Kostentragung des Projektes geschaffen worden, bestätigt auch der Erste Bürgermeister Wolfgang Steidle.

Nächstes Jahr soll mit den Vorbereitungen für das rund 19,3 Millionen Euro schwere Projekt begonnen werden. 2022 sollen mit dem Abbruch der Gebäude auf dem Gelände der zukünftigen Unterführung auch gleichzeitig die Planungen intensiviert und detailliert ausgearbeitet werden. Die Vereinbarung mit der Bahn sieht eine Realisierung bis zum Jahr 2029 vor. Weiter sieht sie vor, dass sowohl der Bahn- als auch der Straßenverkehr für die Dauer der Baumaßnahme bis auf kurzzeitige Sperrungen aufrechterhalten werden sollen.