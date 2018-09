Breuningsweiler (bp) - Dieser Sieg könnte Auftrieb geben für den Höhepunkt am Mittwoch. Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat sein Auswärtsspiel beim SV Breuningsweiler mit 2:1 (1:1) gewonnen – und spielt bekanntlich am Feiertag im Achtelfinale des WFV-Pokals gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Doch erst einmal galt es in der Liga die bisher durchwachsene Bilanz aufzupolieren. Die Essinger kamen aber in Breuningsweiler nicht gut ins Spiel und lagen früh zurück. Marc Gallego sorgte jedoch alsbald für den Ausgleich. Lange Zeit gab es nichts zu bejubeln – bis Maximilian Eiselt traf. Der Essinger Dauerbrenner in dieser Saison erzielte in der zweiten Halbzeit das Siegtor.

TSV Essingen: Pless - Ruth, Gallego (90+3 Dolderer), Weissenberger, Bergheim (90. Skrobic), Essig, Sedlmayer, Eiselt, Zahner (80. Marianek), Biebl, Weiß (84. Eckl). Tore: 1:0 84.), 1:1 Gallefgo (19.), 1:2 Eiselt (72.).