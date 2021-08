Essinger Rotationsmaschine funktioniert

Noch jung ist die Fußball-Verbandsligarunde aktuell, doch beim TSV Essingen kann man schon auf Erfreuliches zurückblicken. Nach dem Sieg zum Auftakt der Liga gegen Heiningen hat sich die Mannschaft von Stephan Baierl am Mittwoch im Pokal gegen den Oberligisten Backnang mit 1:0 durchgesetzt und freut sich nun auf das Viertelfinale gegen Dorfmerkingen. Das ist nicht das einzige Derby in nächster Zeit, bereits an diesem Samstag (15 Uhr) gastieren die Essinger in Gmünd.

Gegen die Backnanger hat Baierl im Vergleich zum Auftakt am Freitagabend gleich auf sieben Positionen getauscht – mit Erfolg. „Ich kann ja nicht immer wiederholen, dass bei uns jeder Spieler wichtig ist und diesen Aussagen dann keine Taten folgen lassen“, so Baierl pragmatisch. Selbst im Tor rotierte Baierl, für Jonas Gebauer spielte Alexander Michalik – und auch dieser Schlussmann hielt, wie schon Gebauer am vergangenen Freitag, die Null. Überhaupt ist der TSV-Trainer mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft sehr zufrieden und damit meint er nicht nur die letzte Reihe. Gegen Heiningen musste Gebauer einmal zur Stelle sein, gegen Backnang waren es zwei Halbchancen, die Essingen zuließ. „Das zeigt mir natürlich insgesamt, dass unser System funktioniert, ganz gleich, welche Spieler es ausfüllen.“ Am Ende konnte sich Baierl sogar den Luxus erlauben, Niklas Weissenberger überhaupt nicht mehr einzuwechseln, der im Vorfeld der Partie über Blasen an den Füßen klagte, diese nun bestens auskurieren konnte.