Essinger Rehabilitation nach der ersten Pleite

In der vergangenen Woche nun ist es passiert: Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat seine erste Saisonniederlage beim FC Wangen hinnehmen müssen. Mit 1:2 verlor man jedoch nicht nur die Punkte, sondern mit Yamoussa Camara und Patrick Auracher auch gleich zwei seiner starken Innenverteidiger. Beide werden auch an diesem Samstag (14 Uhr) fehlen, wenn der TSV Heimerdingen im Schönbrunnenstadion zu Gast sein wird.

Am vergangenen Spieltag ist so einiges zusammengekommen rund um die Partie in Wangen. Am Ende war neben zahlreicher Verletzungen, kurzfristiger Absagen und den angesprochenen Verletzungen noch nicht einmal der Bus gekommen, wie Baierl kopfschüttelnd berichtete. Allerdings zieht er positive Schlüsse aus diesem Tag. „Wenn das alles zusammenkommen muss, damit wir ein Spiel verlieren, dann stimmt mich das zuversichtlich. Das Gefühl des Verlierens hatten wir schon fast verlernt nach fast 20 ungeschlagenen Partien. Wir wussten natürlich, dass das irgendwann passieren kann, mich hat es aber noch Tage danach aufgeregt“, so Baierl. Wenn diese Niederlage auch schmerzte und ärgerte, so habe sie jedoch auch dazu geführt, dass sein Team vielleicht wieder etwas demütiger werde, so Essingens Übungsleiter. Die Ausfälle der beiden Innenverteidiger werde man personell nicht kompensieren können. „Das müssen wir über das System auffangen, vielleicht auf Dreierkette umstellen. Da finden wir dann schon Akteure, die die Positionen ausfüllen werden“, bleibt Baierl zuversichtlich. Zumal einige Akteure ihre Rückkehr andeuten. So hat Patrick Funk nach seiner Zerrung wieder individuell trainieren können, ebenso wie Cristian Gilés Sanchez (Zerrung am Hüftbeuger) und Dominik Kowalski (Adduktorenbeschwerden), die allesamt zuletzt ausgefallen waren. Bei allen drei Spielern geht Baierl aktuell von einer Einsatzmöglichkeit aus. Zuversichtlich ist er auch bei Simon Knecht, der ebenfalls in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen ist. Ein Fragezeichen steht noch hinter Bastian Joas, der gegen Ende der Partie in Wangen ebenfalls über muskuläre Probleme klagte. Weiterhin ausfallen werden zudem die Langzeitverletzten Janik Wiedmann, Johannes Eckl und Besnik Koci. Trotz des personellen Silberstreifs am Horizont bleibt Baierl vorsichtig optimistisch: „Wir haben die Spieler in Watte gepackt, damit möglichst alle einsetzbar sind beziehungsweise bleiben.“

Die personelle Situation ist aber nur die eine Seite der Medaille, Baierl kritisierte offen die Chancenverwertung seines Teams, nicht zum ersten Mal in dieser Runde. „Gegen Wangen hatten wir wieder doppelt so viele Chancen wie der Gegner, nutzten sie aber nicht. Da hätte es längst schon 2:0 stehen müssen, das müssen wir uns also selbst ankreiden.“ Auch das führte zum tagelangen Ärger beim TSV-Trainer, der die kommenden Gäste als „Überraschungsmannschaft“ bezeichnet. „Sie haben vor allem zum Start der Runde stark performt, zuletzt aber nicht mehr die gewünschten Ergebnisse eingefahren. Allerdings hat Heimerdingen in Wangen gewonnen. Die Mannschaft ist irgendwie eine Wundertüte“, so Essingens Trainer im Hinblick auf Samstag. Vier Niederlagen in Serie waren es zuletzt, deswegen werde aber niemand im Schönbrunnenstadion Heimerdingen unterschätzen, zumal das Duell gegen das Topteam SSV Ehingen-Süd nur mit 1:2 verloren ging. „Die Ergebnisse der Heimerdinger waren allesamt knapp, nichtsdestotrotz haben wir natürlich den Anspruch, unsere Heimspiele zu gewinnen und unsere gute Bilanz zuhause weiter auszubauen“, so Baierl. Tatsächlich ist die Bilanz beeindruckend, in den vier bisherigen Heimspielen gab es die Maximalzahl an Punkten bei einem Torverhältnis von 15:0 – diese möchten die Essinger nun weiter ausbauen.