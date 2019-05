Essinger Nullnummer freut die Konkurrenz

Nachdem es nach dem WfV-Pokalfinale unter der Woche nur ein Thema gab, dass Kapitän Bergheim in der Presse vorgab und somit für etwas Unruhe innerhalb des TSVs sorgte, war man in Essingen froh, dass es nun an diesem Vatertag endlich wieder um das ging worum es hauptsächlich immer gehen sollte: Fußball. Doch letztlich trennte sich Essingen vom VfL Nagold 0:0.

Zwei Minuten waren in der Partie gespielt, als Fabian Weiß über die linke Außenbahn kam, auf Niklas Groiß spielte, der schoss schließlich aus spitzem Winkel an den Pfosten des Nagolder Gehäuses.

Essingen gibt den Ton an

Sechs Minuten später erkämpfte sich Maximilian Eiselt im Nagolder Strafraum den Ball, passte quer zu Groiß, doch dieser verpasste den Ball nur um Haaresbreite. In der 10. Minute wurde Eiselt aus dem Mittelfeld mit einem langen Ball Richtung Strafraum auf die Reise geschickt. Nach kurzem Dribbling, schoss Eiselt schließlich, aber der Nagolder Torhüter Müller konnte parieren. Essingen war nach einer halben Stunde das klar dominierende Team. Kurz vor der Pause jubelten die Essinger dann auch, aber nur kurz. Nach einem scharf getretenen Eckball von Eiselt, ging Essingen durch ein Kopfball-Tor durch Weissenberger vermeintlich in Führung, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Foulspiel von Weissenberger. Anfang der zweite Halbzeit konnte man sehen, dass sich die Essinger für den zweiten Abschnitt des Spiels viel vorgenommen hatten. Essingen machte von der ersten Minute an Druck auf das Nagolder Tor. In der 53. Minute kam es zu einer der Schlüsselszene des Spiels und wieder stand das Schiedsrichtergespann mit einer zweifelhaften Entscheidung im Mittelpunkt. Nachdem der Essinger Flügelspieler Gallego mit einem langen Pass in den Strafraum geschickt wurde, wurde dieser schließlich von einem Nagolder Abwehrspieler im Strafraum per Klammergriff niedergerissen. Schiedsrichter Daniel Traub verweigerte den Essingern aber einen möglichen Elfmeter.

Essingen wirft alles nach vorne

Acht Minuten vor Ende der Partie hatte nach einem Eckball von Weiß, Gurrionero noch die Chance zur Entscheidung, doch sein Schuss strich ebenfalls am Tor vorbei. So blieb es beim 0:0. In Sachen Aufstiegskampf ist zwar theoretisch noch alles drin, aber in zwei Spielen drei Punkte und ein schlechteres Torverhältnis aufzuholen, ist eine Hausnummer.