Essinger nicht zu stoppen

Die ersten Wettkämpfe unter freiem Himmel der neuen Saison sind traditionell die Crossläufe. Viele hunderte Teilnehmer, darunter auch Athleten LAC Essingen nahmen die lange Anreise nach Stockach auf sich, um bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitzureden.

Bereits in den vorangegangenen Jahren war Stockach mehrfach Austragungsort von Crossmeisterschaften. Daher konnte man neben einer guten Organisation auch einem anspruchsvollen Rundkurs erwarten. Auf einer großen Wiese waren zwei Rundkurse mit 600 Meter und 1500 Meter abgesteckt. Abhängig von den Altersklassen der Athleten mussten diese Runden mehrmals gelaufen werden. Auf den Rundkursen wechselten sich bergauf und bergab Passagen ständig ab. Zusammen mit dem sehr unebenen und tiefen Untergrund verlangte der Kurs den Teilnehmern alles ab.

Doch auch das sollte die Sportler von der Ostalb nicht davon abhalten zahlreiche Top-Ten-Platzierungen und drei Medaillen zu erlaufen. Tagesbester aus Essingen war einmal mehr Ernst Wolf. Souverän gewann er seine Altersklasse M70 und holte sich den Meistertitel. Auf der 2,6 Kilometer langen Strecke startete er zusammen mit den jüngeren Altersklassen M60 und M65. Wie hoch seine Leistung einzuschätzen ist zeigt, dass er viele dieser bis zu zehn Jahre jüngeren Läufer hinter sich ließ. Im selben Rennen starteten auch Günther Maslo (M65), Franz Marschik und Roland Pfeiffer (beide M60). Günther Maslo belohnte sich mit einem guten Lauf mit der Vizemeisterschaft. Schnellster Essinger in dem Lauf war Franz Marschik. Er konnte sich als Sechster der M60 platzieren, Roland Pfeiffer lief auf dem neunten Platz ins Ziel. Neben den guten Einzelplatzierungen wurden die Leistungen der Essinger zudem mit der Silbermedaille für die Mannschaft M60+ belohnt.

Wenige Sekunden fehlen

Fabian Stillhammer (MU20), Siegfried Richter, Albert Bartle (beide M55) und Ralf Damrat (M50) mussten 4,5 Kilometer laufen. Die M20 war an dem Tag eines der am Besten besetzten Teilnehmerfelder. Mit dem 15. Platz in diesem starken Feld konnte der an diesem Tage jüngste Essinger Teilnehmer mehr als zufrieden sein. Für die drei Senioren des LACs in diesem Rennen ging es weniger um Einzelplatzierungen, eine Mannschaftsmedaille sollte es aber möglichst doch werden. Während Siefried Richter sich als Fünfter der M55 noch sehr gut platzieren konnte, reichten der neunte Platz von Albert Bartle (M55) sowie der zwölfte Platz von Ralf Damrat (M50) am Ende als vierte Mannschaft (M50/M55) nicht fürs Podium.

Die Königsstrecke an diesem Tag über neun Kilometer liefen Alexander Götz, Stefan Donn (beide M40) und Helmuth Zekel (M35). Leider reichte es aber auch für sie nicht zu einer weiteren Medaille. Als Vierter der M40 verpasste Alexander Götz das Podium denkbar knapp. Mit Stefan Donn als Sechster der M40, sowie Helmuth Zekel als Neunter der M35 schafften alle drei Top-Ten-Einzelplatzierungen. In der Mannschaftswertung fehlen am Ende aber einige wenige Sekunden zum dritten Platz. Der Auftakt für die Läufer und Läuferinnen des LAC Essingen in die Freiluftwettkämpfe verlief damit ähnlich wie in den letzten Jahren und ist mehr als gelungen. Man weiß, woran es noch zu arbeiten gilt um 2019 ähnlich erfolgreich wie in den Vorjahren zu sein.