Essinger Musiker-Nachwuchs rockt die Scheune

Beim dritten Bandfestival der Musikschule Essingen hat der Musiknachwuchs gezeigt, was er drauf hat. Aber nicht nur der: Auch gestandene Gitarristen, Bassisten und Schlagzeuger rockten in der gut besuchten Schloss-Scheune, was das Zeug hielt. Sieben Bands standen auf der Bühne, zwei Kooperationsbands und fünf Bands der Musikschule. Zu hören gab’s eingängigen Rock Querbeet, von „The white stripes“ über die „Toten Hosen“ bis zu Joan Jetts „I love Rock’n Roll“ - vor allem diese Nummer brachte die Stimmung des Festivals auf den Punkt. Dafür gab’s dann auch entsprechend viel verdienten Applaus.

Die Kooperation der Musikschule mit der Parkschule ist eine ziemlich enge. Sie läuft so ab: Die Musikschule schickt die Musiklehrer Jürgen Gschwind und Peter Maile an die Schule. Dort werden die ersten Akkorde vermittelt oder auch Gesang einstudiert. Manche der jungen Musiker standen beim Bandfestival zum ersten Mal auf einer Bühne vor Publikum, erst im vergangenen September hielten einige zum ersten Mal ein Instrument in Händen. „Es ist immer wieder erstaunlich, was dabei herauskommt“, freut sich Musikschulleiter Richard Vogelmann. Und es sei auch wichtig, dass die jungen Musiker Mal auf einer Bühne stehen und das „Drumherum“ mitbekommen – den Soundcheck, das Stimmen der Saiten und vielleicht auch etwas Lampenfieber.

Was vor allem auffällt, ist die große Begeisterung der jungen Musiker und manchmal eben auch dieses Lampenfieber. Immerhin stehen oder sitzen da Eltern, Geschwister, Verwandte, Kumpel oder Freundin unter den Zuhörern. Der zehnjährige Jonas etwa rennt stolz zum Vater, gerade hat er Schlagzeug und Bongos gespielt – dafür gibt’s einen freundlichen Handschlag – „Super gemacht.“ Das Bandfestival wurde übrigens gefilmt: Mancher Musiker, Fan und Zuhörer kann sich im Februar in einem Film zur Remstal Gartenschau sehen.