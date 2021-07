Essinger mit 0:0 gegen Waldhausen

Am Donnerstagabend ist Fußball-Verbandsligist TSV Essingen beim Landesligisten SV Waldhausen angetreten. Einem Treffer gelang keinem der beiden Teams, 0:0 stand es nach 90 Minuten.

TSV-Abteilungsleiter Joachim Kiep sagte im Anschluss an die Partie, dass der TSV etwas müde wirkte, „der SV Waldhausen hat aber auch stark dagegengehalten und wenig zugelassen“. Die einzige nennenswerte Chance vergab Janik Wiedmann per Kopf drei Minuten vor dem Ende. Der Ball klatschte an die Latte.

An diesem Samstag nun wird der TSV Gastgeber des Blitzturniers mit den Sportfreunden Dorfmerkingen und der TSG Hofherrnweiler.